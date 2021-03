Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis luni ca desemnarea lui Igor Grosu pentru functia de premier este constitutionala, respingand astfel sesizarea depusa de Partidul Socialistilor care contesta decretul presedintelui Maia Sandu, informeaza Radio Chisinau.



In urma acestei decizii, premierul desemnat urmeaza sa depuna in parlament programul de guvernare si componenta echipei guvernamentale.



"Am luat act de decizia Curtii Constitutionale. In urmatoarele zile voi depune la parlament documentele ce tin de echipa si programul de guvernare. Asa cum am promis, prioritatea…