- Curtea Constituționala a Moldovei nu poate lasa in vigoare Decretul emis de Președintele țarii, Maia Sandu, privind inaintarea repetata a Natalia Gavrilița in calitate de candidat la postul de Prim-ministru. Opinia a fost exprimata de catre deputatul platformei Pentru Moldova Sergiu Sirbu pe un post…

- CHIȘINAU, 16 feb – Sputnik. Dupa decizia Curții Constituționale de a respinge cererea socialiștilor prin care au cerut suspendarea decretului președintelui Maia Sandu de desemnare repetata a candidatului Natalia Gavrilița la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, u urmat dintre cele mai…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova a anuntat ca se va adresa la Curtea Constitutionala pentru a cere anularea decretului prin care Maia Sandu a desemnat-o repetat pe Natalia Gavrilita la functia de premier, desi hotararile Curtii Constitutionale o obligau sa desemneze candidatul majoritatii…

- Investirea unui nou guvern in Republica Moldova, condus de Natalia Gavrilita, nu a fost sustinuta joi in Parlamentul de la Chisinau. Mai mult, niciun deputat nu a votat in favoarea echipei Gavrilița, candidata la funcția de prim-ministru desemnata de presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ceea…

- Mii de moldoveni din toate raioanele Republicii Moldova au venit duminica la Chisinau pentru a participa la o actiune de protest organizata la apelul presedintelui ales, Maia Sandu, si sustinuta de majoritatea partidelor din opozitie (proeuropene) pentru a cere demisia guvernului si dizolvarea parlamentului,…