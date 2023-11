Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit de „partide platite de Kremlin deghizate in partide proeuropene”, care, prin cumparare ilegala de voturi, „vor incerca subjugarea Moldovei unor interese straine”. „Doar votul vostru poate fi mai puternic decat incercarile de vindere a Moldovei”,…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat asupra incercarilor fortelor pro-Kremlin si a fortelor pro-razboi de a „incerca din rasputeri sa blocheze drumul european” al tarii sale. Intr-o declaratie de presa, prilejuita de finalizarea campaniei electorale pentru alegerile locale de duminica,…

- Alegerile locale care vor avea loc pe 5 noiembrie in Republica Moldova pot fi o rampa de lansare a unor partide mici, finanțate de la Kremlin, pentru a prelua ulterior puterea legislativa in țara vecina, spun analiștii politici moldoveni contactați de Adevarul.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat astazi ca Republica Moldova ar putea intra in UE fara Transnistria, noteaza Rador Radio Romania.In luna ocrombrie, in finalul ședinței Consiliului de Securitate al țarii, Sandu a declarat ca autoritațile Republicii Moldova intenționeaza sa gaseasca…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este asteptata pe data de 12 octombrie, la Chisinau, anunțul fiind facut de reprezentantii Presedintiei Republicii Moldova. Conform surselor, oficialul european va efectua vizita „pentru a face o trecere in revista a progresului Republicii Moldova…

- Deputații din Parlamentul European au adoptat joi o rezoluție in favoarea viitoarei aderari a Republicii Moldova la Uniunea Europeana și au cerut ca negocierile de aderare cu Chișinaul sa inceapa inainte de sfarșitul anului. Rezoluția in favoarea integrarii europene a Republicii Moldova a fost susținuta…

- Parlamentul European (PE) evalueaza joi, 5 octombrie, calea parcursa de Republica Moldova spre aderare la Uniunea Europeana. O rezoluție in favoarea țarii noastre, prin care eurodeputații cer inceperea negocierilor pentru țara noastra pana la inceputul acestui an, scrie Realitatea.md . Documentul mai…

- Familia Regala a Romaniei face lobby Romaniei și Republicii Moldova in Regatul Spaniei, care deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Majestatea Sa Margareta și Principele Radu vor fi primiți de Regele Felipe marți și vor avea mai multe intalniri publice, in cadrul carora vor sublinia, in mediul…