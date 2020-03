Republica Moldova confirmă al 4-lea caz de coronavirus Autoritațile de la Chișinau au confirmat miercuri al patrulea caz de infectare cu coronavirus, fiind vorba de un barbat care a calatorit recent în Italia, potrivit Radio Europa Libera.



Președintele Igor Dodon i-a îndemnat pe cetațenii moldoveni din strainatate sa ramâna acolo unde se afla în acest moment și sa nu încerce sa ajunga acasa pentru ca risca sa fie blocați de masurile de carantina în țarile de pe traseu. R. Moldova a suspendat marți legatura aeriana cu Italia, țara europeana cea mai afectata, și cu alte țari unde exista focare de COVID-19,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din capitala Rusiei, Moscova, au amenintat duminica aceasta cu pana la cinci ani de inchisoare persoanele care nu se autoizoleaza la domiciliu pentru doua saptamani dupa ce au vizitat tari grav afectate de epidemia de coronavirus, informeaza Reuters. Autoritatile locale au…

- Femeia de 48 de ani, diagnosticata cu COVID-19 in Republica Moldova, a luat avionul din Milano spre Chisinau fara sa anunte autoritatile despre faptul ca este bolnava. Ministra Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Viorica Dumbraveanu, a comunicat duminica, in cadrul sedintei Comisiei nationale extraordinare…

- Autoritațile din China au cerut cetațenilor sa reconsidere sau sa reduca calatoriile in afara țarii pe masura ce numarul de cazuri de infecție cu coronavirus aduse acum din afara granițelor a inceput sa creasca, scrie Reuters.Cetațenii care calatoresc in țarile afectate de epidemii de coronavirus și…

- "UEFA este in contact cu autoritatile internationale si locale" in legatura cu epidemia de coronavirus, a indicat luni forul fotbalistic european, cand au ramas 102 zile pana la EURO 2020, ce va avea loc in 12 tari din Europa, printre care si Romania, scrie AFP. Vanzarile de bilete, stadioanele,…

- Rusia si-a sfatuit marti cetatenii sa nu calatoreasca catre Italia, Iran si Coreea de Sud din cauza raspandirii epidemiei cu noul coronavirus in aceste tari, scrie AFP, potrivit news.ro.Autoritatile recomanda oamenilor sa nu calatoreasca "pana la stabilizarea situatiei", potrivit unui mesaj…

- Opt maimuțe au fost infectate cu coronavirus pentru a se testa un vaccin care ar duce la stoparea epidemiei. Potrivit oamenilor de știința de la Institutul Național de Medicina din Statele Unite, acesta s-a dovedit eficient in tratarea animalelor cu Covid-19.Pe parcursul experimentului, maimuțele au…

- Numarul persoanelor infectate cu coronavirus a depașit in Italia 200. Cele mai multe cazuri sunt in Lombardia - 165. Italia se afla pe locul trei in lume la numarul de imbolnaviri cauzate de coronavirus, dupa China si Coreea de Sud, potrivit Mediafax.Numarul imbolnavirilor cu coronavirus a…

- Italia a anuntat primele sase cazuri de infectare cu coronavirus, inregistrate in regiunea Lombardia. Sute de persoane care au intrat in contact cu bolnavii vor urma sa fie testate. Coreea de Sud si Iranul au confirmat la randul lor noi cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit Mediafax.Autoritatile…