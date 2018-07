Republica Moldova este tara cea mai expusa la propaganda rusa si, respectiv, cea mai vulnerabila in privinta dezinformarii si manipularii, potrivit studiului intitulat "Rezistenta fata de dezinformare in Europa Centrala si de Est", relateaza miercuri portalul Media-azi.md, Radio Chisinau si Moldova.org. Potrivit acestui studiu, majoritatea televiziunilor de top din Republica Moldova retransmit programe rusesti cu audienta in randul populatiei locale, iar mass-media online favorizeaza Kremlinul in materialele difuzate. In acelasi timp, exista cateva categorii importante de populatie vulnerabile…