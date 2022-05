Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European cere acordarea Republicii Moldova a statutului de stat candidat la Uniunea Europeana, a anuntat eurodeputatul roman Siegfried Muresan, care a precizat ca joi, 5 mai, Parlamentul European va vota o rezolutie in care sa solicite acest lucru. El a accentuat ca rezolutia respectiva…

- Europarlamentarul roman Dragoș Tudorache recunoaște ca Uniunea Europeana este ingrijorata in privința securitații Republicii Moldova, ingrijorari care s-au intețit dupa incidentele din ultima perioada din stanga Nistrului. Oficialul spune ca in aceasta saptamana, in Parlamentul European va fi adoptata…

- Parlametul European va examina oficial, saptamina viitoare, cererile de aderare ale Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei la Uniunea Europeana. Anunțul a fost facut de catre președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, transmite Noi.md cu referire la tv8.md. Aceasta a precizat ca a invitat-o…

- Romania pledeaza pentru accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana si se angajeaza sa sprijine procedurile de armonizare cu legislatia europeana. O rezolutie in acest sens a fost adoptata de parlamentarii de la Bucuresti si Chisinau, in cadrul unei sedinte a Comisiei…

- Transnistria a cerut independența, in urma depunerii cererii de aderare la Uniunea Europeana de catre Republica Moldova. In ziua in care Maia Sandu l-a primit, la Chișinau, la Klaus Iohannis, președintele Republicii Moldova a anunțat ca decizia de independența solicitata de regimul de la Tiraspol…

- Cele 27 de state membre ale UE au convenit luni initierea procesului prin care Ucraina, Republica Moldova si Georgia vor putea deveni, in viitor, membre ale blocului comunitar, in urma cererii formale transmise Bruxellesului de aceste trei tari saptamana trecuta, informeaza Agerpres . Conform unui anunt…

- Statele UE au convenit initierea procesului de aderare a Ucrainei, Republicii Moldova si Georgiei. Cele 27 de state membre ale UE au convenit luni initierea procesului prin care Ucraina, Republica Moldova si Georgia vor putea deveni, in viitor, membre ale blocului comunitar, in urma cererii formale…

- „Uniunea Europeana trebuie sa ofere Republicii Moldova exact ceea ce ii ofera si Ucrainei. Daca oferim Ucrainei o perspectiva clara de aderare la Uniunea Europeana, atunci trebuie sa oferim exact acelasi lucru si Republicii Moldova, a transmis, marti, deputatul european Siegfried Muresan (PPE / PNL),…