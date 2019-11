Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ion Chicu nu exclude ca Republica Moldova ar putea lua o pauza in colaborarea cu Fondul Monetar Internațional. Declaratia a fost facuta in cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune.

- Destramarea coalitiei dintre socialisti si blocul proeuropean ACUM in Republica Moldova nu constituie o surpriza pentru Moscova, a declarat miercuri vicepremierul rus Dmitri Kozak, in urma negocierilor pe care le-a avut in capitala Rusiei cu delegatia guvernamentala de la Chisinau condusa de premierul…

- CHIȘINAU, 20 nov - Sputnik. El a spus ca, din pacate, intre Guvernele Republicii Moldova și Federației Ruse a lipsit mai mulți ani un dialog sanatos și pragmatic, deficitul de comunicare a condus la acumularea mai multor probleme care in impiedica folosirea oportunitaților unei colaborari cu un partener…

- Republica Moldova se apropie și mai mult de Federația Rusa. La numai o saptamana de la investirea in funcția de prim-ministru, Ion Chicu - așa cum a promis - a efectuat prima sa vizita de lucru la Moscova.

- Premierul Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, a declarat ca Moscova conteaza pe recuperarea oportunitatilor ratate in relatiile cu Chisinaul. Declaratia a fost facuta in timpul intrevederii sale cu premierul Republicii Moldova, Ion Chicu, care se afla alaturi de o importanta delegatie guvernamentala in…

- In cadrul primei deplasari oficiale a noului prim-ministru, Ion Chicu, ce a avut loc in capitala Federației Ruse, premierul a avut o intrevedere cu șeful Gazprom-ului, Alexei Miller, unde au fost abordate subiecte ce țin de alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din Republica Moldova, achitarile…

- Prim-ministrul Ion Chicu a vizitat miercuri, 20 noiembrie, oficiul „Gazprom” din Moscova, unde a fost intalnit de conducerea corporatiei in frunte cu presedintele Alexei Miller. Pe durata sedintei, partile au discutat mai multe subiecte, precum alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din Republica…

- Președintele Igor Dodon a anunțat astazi dupa o ședința comuna cu șefa legislativului Zinaida Greceanîi și cu premierul Ion Chicu la reședința de stat ca parlamentul și guvernul vor aproba un pachet social pâna la 20 decembrie. Un mecanism nou de colaborare între instituții, așa…