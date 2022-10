Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un discurs sustinut in cadrul Congresului Socialistilor Europeni, care are loc la Berlin, Scholz a mai spus ca principiul conform caruia este nevoie de unanimitate pentru deciziile legate de politica externa si politica fiscala ar trebui abandonat treptat, dar a recunoscut ca pentru asta va fi…

- Europarlamentarul Cristian Bușoi, președinte al Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie, se afla in Coreea de Sud, la conducerea unei delegații a Parlamentului European, pentru intalniri la nivel inalt, precum și cu reprezentanți ai industriei și companiilor europene care au activitate in Coreea.„Am…

- Moldovenii care muncesc in Spania vor beneficia de garanții sociale. In cadrul ședinței de astazi, membrii Comisiei politica externa și integrare europeana au aprobat raportul pentru ratificarea unui acord incheiat intre Republica Moldova și Regatul Spaniei, care prevede acest lucru. Prevederile acordului…

- „Suntem gata sa sprijinim firmele care cauta acces la finanțare pe bursa. Vrem sa contribuim in continuare la dezvoltarea economica a Republicii Moldova pentru a o ajuta sa intre mai repede in Uniunea Europeana. Cand va intra in UE ma voi bucura la fel de mult ca atunci cand a intrat Romania. Abia atunci…

- Potrivit comunicatului de presa al Guvernului, in contextul in care Romania ramane cel mai important avocat al aderarii Republicii Moldova la Uniunea Europeana, premierul a transmis disponibilitatea Guvernului de a oferi intregul sprijin pentru a gestiona procesul de aderare la Uniunea Europeana, inclusiv…

- Luni, 5 septembrie, Biroul de reintegrare a organizat o noua reuniune a experților pentru ocrotirea sanatații, cu participarea coordonatorilor grupurilor de lucru, a reprezentanților politici in procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreana din partea Chișinaului și a exponenților companiilor…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat, miercuri, ca Spania poate deveni un hub pentru exportul de gaze naturale catre tarile europene care incearca sa isi reduca dependenta de energia provenita din Rusia, astfel incat "Europa sa nu devina ostaticul energetic al lui Putin", relateaza CNN. "Spania…

- Inițiativa legislativa, care prevede acordarea voucherelor culturale tinerilor, va fi propusa spre examinare in plenul Parlamentului. La ședința de astazi, membrii Comisiei cultura, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media au aprobat raportul pentru un proiect de lege in acest sens. Potrivit…