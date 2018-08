Stiri pe aceeasi tema

- Grupul operativ de trupe ruse din Transnistria (GOTR) in comun cu trupele paramilitare ale regimului separatist de la Tiraspol desfasoara in aceasta saptamana ample exercitii militare in regiune, potrivit unui comunicat al Districtului Militar Vest din cadrul Ministerului Apararii al Federatiei Ruse,…

- Decizia cu privire la transferul sau suspendarea primei tranșe din asistența macrofinanciara, din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova, nu sunt luate. Situația este prea fierbinte acum și neclara pentru a lua astfel de decizii și urmeaza a fi analizata la calm pentru ca are multe semne…

- In timp ce la Chisinau hotarari succesive ale justitiei au consternat comunitatea internationala, prin nevalidarea alegerilor locale, in asteptarea hotararii definitive si irevocabile a Curtii Supreme, iata ca, la Adunarea Generala a ONU, a fost votata vineri 22 iunie seara Rezolutia privind retragerea…

- Reacția Rusiei dupa adoptarea rezoluției ONU privind retragerea trupelor rusești din Transnistria. Ministerul de Externe rus a denuntat sambata rezolutia adoptata de Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite privind retragerea trupelor ruse stationate de mai bine de 26 de ani in Republica Moldova…

- ONU cere retragerea trupelor rusesti din Transnistria Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a salutat adoptarea rezolutiei ONU, prin care se cere retragerea trupelor ruse din Transnistria. "Adunarea Generala a ONU a aprobat rezolutia înaintata de Republica Moldova pentru…

