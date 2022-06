Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Republicii Moldova a anuntat, luni, ridicarea interdictiei de export pentru grau si faina, pe fondul presiunilor legate de viitoarea recolta si al protestelor fermierilor, care vor sa-si poata muta recolta precedenta, pentru a elibera facilitatile de stocare, transmite Reuters, preluata de…

- 09:10 // Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze privind activitațile Agenției Franceze de Dezvoltare, Proparco și Expertise France in Republica Moldova, aprobat de Guvern. Acordul urmeaza a fi semnat astazi. 09:09 // Gavrilița: Avem citeva proiecte de hotariri care…

- Republica Moldova va atrage fondurile europene oferite de grupul Agenției Franceze de Dezvoltare. Guvernul Republicii Moldova urmeaza sa semneze un acord cu Guvernul Republicii Franceze privind activitațile AFD in țara noastra. Comisia politica externa și integrare europeana a aprobat, in ședința de…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat de Romania…

- Parlamentul a aprobat in prima lectura proiectul de ratificare a Acordului, intocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind terenul pentru construcția Ambasadei SUA in Republica Moldova. Proiectul a fost inaintat in mod prioritar de Guvernul…

- Parlamentul European (PE) a fost de acord sa furnizeze Republicii Moldova 150 de milioane de euro sub forma de ajutor macrofinanciar pentru a acoperi o parte din nevoile sale de finantare externa. Eurodeputatii au aprobat propunerea Comisiei de a acorda asistenta guvernului pentru stabilizarea situatiei…

- Miniștrii s-au intrunit intr-o noua ședința la Guvern. Pe ordinea de zi sunt 16 proiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului, intocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind terenul…

- Inflația anuala a trecut de 22 la suta in Republica Moldova; Cel mai mult s-au scumpit produsele alimentare și carburanții. Federația Rusa care este lovita de mii de sancțiuni, a avut o inflație mai mica de doar 16%. Prețurile medii de consum, in luna martie 2022 comparativ cu luna martie 2021, au crescut…