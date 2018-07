Stiri pe aceeasi tema

- În Transnistria se întâmpla lucruri foarte stranii. Zeci de camioane fara însemne transporta muniții și armament din depozitul de la Cobasna în destinații necunoscute. Declarația a fost facuta de președintele Parlamentului, Andrian Candu, în cadrul emisiunii „Farika”…

- In pofida multiplelor provocari la adresa suveranitații, independenței și integritații teritoriale, la care a fost expusa timp de 27 de ani, Republica Moldova a reușit sa reziste presiunilor și sa-și continue cursul de dezvoltare democratica.

- În jurul orei 09:00, președintele Parlamentului, Andrian Candu, și-a exercitat dreptul de vot în cadrul turului II al alegerilor pentru funcția de primar al capitalei. „Am votat ca sa punem punct instabilitații la primarie. Cu regret, la primarie am avut orice,…

- Republica Moldova sustine ideea crearii unei baze de date comune a potentialilor investitori si exportatori din tarile membre ale Organizatiei Cooperarii Economice la Marea Neagra pentru facilitarea schimbului de date si atragerea de investitii, precum si mai multe initiative comune pentru intreprinderile…

- Centrul de legatura NATO din Chisinau va fi inchis dupa alegerile parlamentare din acest an in Republica Moldova, a afirmat presedintele Igor Dodon intr-un interviu acordat luni postului de televiziune armatei ruse 'Zvezda', declarandu-se convins ca Partidul Socialistilor, al carui lider…

- Andrian Candu, presedintele Parlamentului de la Chisinau, a declarat, luni, ca Republica Moldova poate ajuta Statele Unite in privinta contracararii influentelor Rusiei, din moment Chisinaul incearca de ani de zile sa respinga influenta Moscovei, relateaza site-ul Deschide.md.

- Trezoreria Stelor Unite ale Americii apreciaza derularea eficienta a proiectelor privind administrarea fiscala in Republica Moldova. Oficialii US Treasury au exprimat aceasta pozitie in cadrul unei intrevederi cu presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, aflat intr-o vizita oficiala…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si fostul presedinte roman Traian Basescu sunt personalitatile politice din afara granitelor Republicii Moldova in care alegatorii moldoveni au cea mai mare incredere, conform rezultatelor unui sondaj realizat de Centrul moldovean de cercetare sociologica, date publicitatii…