Republica Moldova: Andrian Candu a fost testat pozitiv la noul coronavirus

- Liderul Partidului Pro Moldova, Andrian Candu, a fost testat pozitiv la noul coronavirus, informeaza joi Radio Chisinau, potrivit AGERPRES.Deputatul a facut anuntul pe pagina sa de Facebook. El spune ca, dat fiind ca nu s-a simtit bine, si-a facut testul la COVID-19, insa nu manifesta simptome…

- Prim-ministrul Bulgariei, Boiko Borisov, a anunțat ca a fost testat pozitiv la coronavirus, conform Agerpres. „Dupa doua teste PCR negative, astazi am fost testat pozitiv. Simt un disconfort general. Doctorii mi-au recomandat sa stau acasa”, a scris Borisov pe Facebook, adaugind ca a informat autoritatile…

- Clubul Foresta Suceava a anuntat, vineri, ca tehnicianul Dorin Goian a fost testat pozitiv cu coronavirus.“Informare cu privire la situatia antrenorului nostru, Dorin Goian. Acesta a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus si nu va fi alaturi de echipa la meciul de maine. Colectivul clubului…

- Antal Arpad, primarul din Sfantu Gheorghe, proaspat reales pentru un nou mandat, a fost testat pozitiv cu coronavirus. Edilul a facut anuntul pe pagina sa Facebook. Primarul spune ca va merge la spital și sfatuiește pe toata lumea sa respecte regulile de prevenire, potrivit Digi24. „Ieri am avut febra,…

- Reales in funcția de primar al municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad a anunțat, marți, ca a fost diagnosticat cu noul coronavirus, informeaza Agerpres."Ieri am avut febra, iar in aceasta dimineata nu am simtit gustul pastei de dinti. Deoarece acestea sunt simptome ale infectiei cu noul coronavirus,…

- Parlamentarul UDMR Norbert Apjok a anuntat ca este internat in spital. "Astazi am efectuat testul coronavirus și rezultatul a fost pozitiv. Am fost internat in spital. Avand in vedere situația, sunt bine. Am anunțat toate persoanele cu care am fost in contact in ultimele 10 zile și ei la randul…

- Viorica Dumbraveanu, ministrul Sanatatii din Republica Moldova, a anunțat pe Facebook ca a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus.Citește și: Gabriela Firea și Florentin Pandele, SHOW de zile mari: danseaza pe melodia Jerusalema/ VIDEO Viorica Dumbraveanu a anunțat pe rețeaua de…

- Fostul secretar de stat in cadrul Ministerului Mediului si actual candidat la o functie de consilier judetean in cadrul CJ Buzau, liberalul Ionut Iuga, a fost infectat cu SARS-CoV-2. Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook chiar de catre Iuga, care face un apel catre persoanele cu care a intrat…