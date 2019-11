Primarul general al orasului Chisinau, Andrei Nastase, din partea Blocului ACUM (PAS plus PPDA), a semnat o dispozitie potrivit careia Adrian Talmaci va exercita atributiile de primar general pana la validarea mandatului lui Ion Ceban, de la Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), ales in urma scrutinului de duminica, transmite miercuri MOLDPRES.



Dispozitia a fost semnata intrucat, potrivit deciziei Curtii de Apel Chisinau din 8 octombrie, Andrei Nastase este primar al capitalei ales in urma scrutinului din 2018 si urma sa ocupe aceasta functie pana la validarea mandatului…