- Preturile de consum din Republica Moldova, cea mai saraca tara din Europa, au crescut in ianuarie cu 16,56% fata de anul trecut, comparativ cu un avans de13,94% in luna precedenta, scrie SeeNews, care citeaza datele Biroului National de Statistica.

- Prețurile medii de consum au crescut din ianuarie 2021 pana in ianuarie 2022 cu 16,56%. Astfel, inflația anuala este pe cale sa depașeasca recordul din ultimii 14 ani inregistrat in mai 2008 – 17,2%. Produsele alimentare s-au scumpit cu 21,05%, marfurile nealimentare – 13,37% iar serviciile…

- Inflația a depașit recordul anului in decembrie și a ajuns la peste 8%, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS). Inflația a crescut și in luna decembrie, in pofida intervențiilor Bancii Naționale de urcare a dobanzii cheie și a ajuns la 8,19%, un nivel record in Romania ultimilor…

- Gazele naturale, uleiul comestibil si cartofii s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce singura ieftinire s-a inregistrat la serviciile de transport aerian, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. In intervalul decembrie 2020 – decembrie 2021, preturile la gaze…

- Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2021 a urcat la 8,2%, comparativ cu luna decembrie 2020, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Marfurile nealimentare s-au scumpit in decembrie 2021 fata de decembrie 2020 cu 10,73%, marfurile alimentare cu 6,69%, iar serviciile…

- Producția de lapte de consum a crescut, anul trecut, in condițiile in care cantitatea colectata de procesatori s-a redus, iar importurile continua sa creasca. Astfel, in primele 11 luni, productia s-a majorat la lapte de consum cu 1.878 tone (+6,3%), in timp ce importurile de lapte brut la procesatori…

- Prețurile medii de consum in luna decembrie 2021 comparativ cu luna decembrie 2020 (in ultimele 12 luni) au crescut cu 13,94%, inclusiv la produse alimentare cu 17,46%, marfuri nealimentare cu 12,06% și servicii prestate populatiei cu 11,59%. Despre aceasta anunța Biroul National de Statistica (BNS),…

- Viorel Gherciu,Ministrul Agriculturii sustine ca nu poate opri valul de scumpiri la produsele alimentare, care vor continua și la anul. „Ministerul Agriculturii nu poate interveni în formarea preturilor. Ministerul intervine ca sectorul sa fie modernizat, sa fie mai competitiv”,…