Alegeri locale vor avea loc duminica in sapte localitati din Republica Moldova, inclusiv la Chisinau si Balti, informeaza presa de peste Prut. In total, in cursa electorala s-au inscris 30 de candidati, dintre care 8 femei si 22 barbati. Cei mai multi candidati la functia de primar au fost inregistrati de catre Consiliile Electorale de Circumscriptie Electorale (CECE) in municipiile Chisinau si Balti: 11 si respectiv 8 candidati. In afara de Chisinau si Balti, alegeri vor avea loc in comuna Leuseni si satul Nemteni, raionul Hancesti, comuna Volovita, raionul Soroca, comuna Jora de Mijloc, raionul…