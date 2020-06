Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova nu dispune de o suprafata foarte mare, in schimb ea e bogata in peisaje unice, monumente ale naturii de importanta internationala, locuri foarte pitoresti, cu natura virgina. Pe parcursul secolelor, locuitorii dintre Prut si Nistru au trait doar conform legilor naturii. Respectul si…

- La momentul actual, Europa este mult mai bine pregatita pentru a-și ajuta partenerii, iar Moldova este un partener important al Uniunii Europene, de aceea UE va veni sa sprijine Moldova, daca Moldova o cere in mod structurat. Declarația a fost facuta de catre europarlamentarul Dragoș Tudorache, raportorul…

- K. Iohannis participa la reuniunea la nivel inalt a Parteneriatului Estic Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis va participa, mâine, la reuniunea la nivel înalt a Parteneriatului Estic, desfașurata în format videoconferința. Dezbaterile vor viza…

- De astazi, 16 iunie, se permite pescuitul in obiectivele acvatice piscicole naturale din Republica Moldova, iar Politia de frontiera a reluat eliberarea permiselor de acces in zona de frontiera.

- ”Ca urmare a precipitatiilor abundente din ultimele 24 ore, raul Prut, la statia Oroftiana, se situeaza peste cota de inundatie cu 133 cm. In prezent, se inregistreaza o usoara tendinta de aplatizare. In vederea asigurarii transei de atenuare, cat si pentru tranzitarea viiturii formate pe raul Prut,…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 5 270 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 2 781 traversari persoane, dintre care 1 670 treceri la frontiera moldo-romana, 802 treceri la frontiera cu Ucraina

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 5.617 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 2.676 traversari persoane, dintre care 1.

- Premierul Ion Chicu anunța ca pana pe 30 iunie vor fi reluate toate activitațile economice. Potrivit lui fara acest pas, Republica Moldova va intra in colaps financiar și bugetar, iar lasarea oamenilor fara salarii și pensii ar avea efecte cumulative, inclusiv asupra sanatații cetațenilor. „Noi nu mai…