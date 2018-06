Republica Moldova: Al doilea tur al alegerilor anticipate pentru functia de primar al Chisinaului

Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri locale, Republica Moldova. La Chisinau are loc, duminica, cel de-al doilea tur al alegerilor anticipate pentru functia de primar general. Potrivit Consiliului electoral de circumscriptie, toate birourile de vot s-au deschis la ora 07.00 fara incidente, informeaza Radio Chisinau. In prima ora…

- Duminica are loc turul doi al alegerilor locale din Chișinau. La ora 07.00 s-au deschis urnele și mai multe mii de persoane și-au exprimat opțiunea in prima ora de vot. Alegatori trebuie sa opteze intre reprezentantul Partidului Socialistilor (prorus), Ion Ceban, si liderul Partidului “Platformei Demnitate…

- Astazi se desfasoara turul doi al alegerilor pentru functia de primar al Chisinaului, capitala Republicii Moldova. In cursa sunt Ion Ceban din partea Partidului Socialistilor si Andrei Nastase conducatorul Platformei "Demnitate si Adevarldquo; . La urne sunt asteptati 632.169 de alegatori.Sursa foto…

- UPDATE 21 mai, ora 6:00 – Numele noului primar al Chisinaului va fi decis peste doua saptamani, in al doilea tur al anticipatelor, cand alegatorii sunt chemati din nou la urne, pentru a alege intre candidatul socialistilor si cel al formatiunilor pro-europene. Cei doi au obtinut cele mai bune scoruri,…

- Partidul Liberal Democrat din Moldova anunța ca il va susține pe Andrei Nastase la funcția de primar al municipiului Chișinau. Potrivit unui comunicat de presa, decizia Biroului Politic al PLDM este motivata de „necesitatea unificarii forțelor politice de dreapta ca raspuns la tentativele tot mai vadite…

- Expertul in energetica și activistul civic Sergiu Tofilat, și-a anunțat oficial candidatura la funcția de primar al Chișinaului. Intr-o conferința de presa la IPN, Sergiu Tofilat, a spus ca a decis sa candideze independent pentru ca un candidat neimplicat politic are mai multe șanse de succes in rezolvarea…

- Partidul „Șor" și-a anunțat astazi candidatul la funcția de primar al Chișinaului, este vorba de Reghina Apostolova, actualul viceprimar de Orhei. Actualmente mai deține și funcția de presedinte al Organizatiei de Veterani a Partidului „Șor". In varsta de 66 de ani, Reghina Apostolova a deținut anterior…

- Partidul Platforma Demnitate si Adevar (PPDA, de centru-dreapta) l-a propus pe Andrei Nastase, liderul formatiunii, drept candidat la functia de primar general al Chisinaului, informeaza mass-media de peste Prut, desi societatea civila astepta ca formatiunea acestuia impreuna cu Partidul Actiune si…