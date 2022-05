Stiri pe aceeasi tema

- Exista elemente interne in Transnistria care incearca sa destabilizeze intreaga regiune, spune ministrul moldovean de externe, Nicu Popescu, in condițiile in care Republica Moldova se straduiește sa mearga inainte cu candidatura sa pentru intrarea in Uniunea Europeana, relateaza Reuters.

- Situația se agraveaza in Republica Moldova. Comisariatul Militar din Tiraspol a fost atacat cu cocktailuri Molotov. Polițiștii din Transnistria spun ca atacul ar fi fost pus la cale de niște indivizi care se deplasau cu o mașina inmatriculata in strainatate. Cladirea ar fi fost atacata cu doua cocktailuri…

- Vitali Ignatiev, care detine functia de ministru de externe in guvernul autoproclamat al Transnistriei, a declarat miercuri intr-un interviu acordat prin videoconferinta agentiei Reuters ca „situatia este alarmanta, deoarece Transnistria a suferit atacuri teroriste”. Ignatiev a reluat acuzatiile separatistilor…

- Kievul a completat un chestionar ce va constitui un punct de plecare pentru ca Uniunea Europeana sa decida cu privire la aderarea Ucrainei, a declarat Ihor Jovkva, adjunctul sefului Oficiului presedintelui Volodimir Zelenski, transmite Reuters.Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i a…

- Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a acuzat ca armata lui Vladimir Putin ca vrea sa recruteze cetațeni moldoveni, potrivit Reuters. Declarațiile vin la cateva zile dupa ce serviciile de informații militare britanice au transmis ca Moscova incearca sa-și reinnoiasca forțele in…

- Trupele ruse pot aranja provocari pe teritoriul „transnistriei” ocupate temporar pentru a da vina pe Ucraina pentru ele. Acest lucru a fost raportat de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. In urma cu cateva zile s-a aflat ca la Tiraspol se pregatește un aerodrom pentru a primi avioane . Statul…

- Directorul biroului regional pentru Europa al OMS, Hans Kluge, a declarat joi ca Organizatia Mondiala a Sanatatii se pregateste pentru posibile „atacuri chimice” in Ucraina, transmite Reuters. „Avand in vedere incertitudinile situatiei actuale, nu exista asigurari ca razboiul nu se va inrautati”, a…

- Pachetul de sanctiuni pregatit de Uniunea Europeana in cazul in care Rusia invadeaza Ucraina include masuri care vizeaza gazoductul Nord Stream 2, care leaga Rusia de Germania, a anuntat luni cancelarul austriac Karl Nehammer, informeaza Digi24 . „Certificarea (conductei) va fi atunci oprita (daca Rusia…