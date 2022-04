Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a acuzat joi armata rusa ca incearca sa recruteze cetațeni moldoveni, transmite Reuters, care precizeaza ca acuzațiile vin la cateva zile dupa ce serviciile de informații ale armatei britanice evaluasera ca Moscova incearca sa iși refaca forțele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelensky a declarat miercuri ca Rusia foloseste bombe cu fosfor in Ucraina si a acuzat Moscova ca desfasoara tactici teroriste impotriva civililor, relateaza Reuters. Adresandu-se parlamentului estonian, Zelensky a declarat: „Armata rusa foloseste toate tipurile de artilerie,…

- Armata ucraineana a pus mana pe Krasukha-4, unul dintre dispozitivele de razboi electronic (EW) dintre cele mai avansate și valoroase ale armatei ruse. Mai rau pentru Moscova, sistemul va fi trimis in SUA pentru a fi analizat in amanunt. Serviciile de informații occidentale se pot bucura: forțele armate…

- Moscova va utiliza arma nucleara in Ucraina doar in cazul unei „amenintari existentiale” impotriva Rusiei, a declarat marti pentru CNN International purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de AFP. „Avem o doctrina de securitate interna, este publica, puteti citi acolo toate motivele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat, vineri, legea prin care raspandirea de "informatii false" despre armata se pedepseste cu pana la 15 ani de inchisoare, informeaza AFP. Legea prevede pedepse si pentru "apelurile de impunere de sanctiuni impotriva Rusiei". Legea a fost adoptata dimineata de Camera…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 4 Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat joi ca, in opinia sa, unii lideri straini se pregatesc de razboi impotriva Rusiei si ca Moscova va continua operatiunea…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a afirmat intr-un interviu ca omologul sau rus Vladimir Putin i-a promis sa-i acorde rang de colonel in armata rusa, relateaza luni AFP si RIA Novosti, citate de Agerpres. „Putin este colonel si mi-a promis ca ma va face si pe mine colonel, dar nu a facut-o…