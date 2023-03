Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova a reluat achizitiile de gaze de la grupul rus Gazprom in luna martie, dupa o pauza de aproximativ trei luni, a declarat luni directorul companiei publice de distributie a gazelor naturale Moldovagaz, Vadim Ceban, informeaza Reuters. "In luna martie a acestui an, in conformitate cu…

- Dupa o intrerupere de trei luni si ceva, Republica Moldova, de pe malul drept al Nistrului, a reluat in luna martie 2023, importul și consumul de gaze de la Gazprom. E vorba de volume de pina la 800.000 de metri cubi de gaze pe zi, a precizat pentru Mold-Street.com, Vadim Ceban, președintele Moldovagaz.…

- „Gazprom” va livra gaz in Republica Moldova la prețul de 1 230 de dolari (in ianuarie 2023), iar acest lucru a provocat mai multe semne de intrebare. Și asta pentru ca prețul gazului pe bursele internaționale este in jur de 800 de dolari. In mod normal, in perioada rece a anului, conform ințelegerii…

- In luna ianuarie, Republica Moldova va cumpara gaz natural din Rusia la un preț de aproximativ 1.230 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, anunța șeful Moldovagaz, Vadim Ceban. Potrivit lui Ceban, intregul volum achiziționat va fi direcționat catre regiunea transnistreana, scrie Replicamedia.md . „In…

- In luna decembrie curent, SA „Moldovagaz” va furniza 166,5 mil. m3 de gaze naturale consumatorilor de pe malul stang al Nistrului și catre „Moldavskaia GRES”, in scopul producerii energiei electrice. Decizia a fost aprobata in cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale, prezidata de prim-ministra…