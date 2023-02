Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Gavrilița a picat, la 1,5 ani de mandat. Dupa o ședința secreta la Președinție, prim-ministra, Natalia Gavrilița, a demisionat. Declarația a fost facuta in cadrul unui briefing de presa.

- Premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilita, urmeaza sa-si anunte demisia vineri, 10 februarie, conform surselor din cadrul guvernului de la Chisinau citate de Ziarul de Garda . Natalia Gavrilița ar urma sa-și anunțe demisia intr-o conferința de presa la ora 13:00, noteaza sursa citata. In aceasta…

- Șefa Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a promis o noua finanțare pentru Republica Moldova pentru a susține economia țarii și pentru a face fața crizei energetice. Anunțul a fost facut de președinta CE, anunțand in urma unei intrevederi cu prim-ministra Natalia Gavrilița. „R. Moldova poate…

- In aceste momente are loc ceremonia de depunere a juramantului de catre ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, scrie ProTV . Alexei Buzu este director executiv al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare. Organizația promoveaza egalitatea de gen și incluziunea in Republica Moldova. Va amintim…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova, Marcel Spatari, și-a anunțat demisia in cadrul unei conferințe de presa comune cu premierul Natalia Gavrilița. Zvonuri despre faptul ca și-ar dori sa renunțe la portofoliul Muncii și Protecției Sociale au aparut zilele trecute. Motivul…

- Ministrul Economiei din Republica Moldova, Sergiu Gaibu, și-a dat demisia. Prim-ministrul, Natalia Gavrilița, a anunțat ca funcția vacanta va fi preluata de actualul deputat PAS, președinte al Comisiei economie, buget și finanțe, Dumitru Alaiba, transmite deschide.md. Fii la curent cu cele…

- Guvernul condus de Natalia Gavrilița va suferi remanieri sau va urma o demisie in corpore. Declarațiile au fost facute pentru televiziunea pro-guvernamentala tv8, de catre surse sub protecția anonimatului. ”Am discutat despre situația de securitate, politica. Bine, am discutat și despre anumite remanieri,…

- Guvernul condus de Natalia Gavrilița va suferi remanieri sau va urma o demisie in corpore. Declarațiile au fost facute pentru TV8 de catre surse sub protecția anonimatului. De asemenea, sursele spun ca in cazul demiterii, urmatorul Guvern ar putea fi condus de actualul consilier prezidențial Dorin Recean.…