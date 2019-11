Stiri pe aceeasi tema

- Asistenta macrofinanciara pentru Republica Moldova acordata de catre Uniunea Europeana reprezinta o operatiune de finantare in valoare de pana la 100 milioane euro, din care 60 milioane euro vor fi acordate sub forma de imprumut si 40 de milioane euro sub forma de grant, scrie Agerpres. De…

- Republica Moldova a receptionat prima transa de asistenta macrofinanciara, in valoare de 30 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Este vorba despre un grant in valoare de 10 milioane de euro, receptionat vineri, 8 noiembrie, care va fi directionat la finantarea deficitului bugetar.

- Republica Moldova va beneficia de o noua transa de asistenta financiara in valoare de 24,85 milioane de euro din partea Uniunii Europene, ca urmare a deblocarii acestor fonduri miercuri de catre Comisia Europeana, pentru imbunatatirea serviciilor politienesti, cresterea oportunitatilor economice in…

- Acordate pentru a sprijini continuarea reformelor, fondurile europene sunt destinate in special imbunatatirii conditiilor si calitatii studiilor in centrele de instruire si excelenta pentru politisti, implementarii unui sistem de formare profesionala continua pentru acestia si imbunatatirii conditiilor…

- Comisia Europeana a anuntat joi deblocarea unei transe de 30 de milioane de euro din asistenta macrofinanciara acordata Republicii Moldova. Aceasta este prima dintre cele trei plati planificate in cadrul programului de asistenta macro-financiara catre R.

- Comisia Europeana a aprobat joi deblocarea a 30 de milioane de euro din asistenta macrofinanciara destinata Republicii Moldova, potrivit unui comunicat de presa al institutiei, informeaza Radio Chisinau. Aceasta este prima dintre cele trei plati destinate Chisinaului printr-un program de asistenta macrofinanciara…

- Republica Moldova ar putea primi, din partea Uniunii Europene, prima tranșa din asistența macrofinanciara promisa, pana la sfarșitul acestui an. Asta in cazul in care guvernarea de la Chișinau va reuși sa realizeze toate angajamentele asumate fața de partenerii externi. Declarația a fost facuta de Inalta…

- Președintele Igor Dodon considera ca Republica Moldova nu va adera la Uniunea Europeana, spunând ca nici Europa nu este pregatita pentru extindere și ca unele state chiar parasesc UE. Într-un interviu pentru postul de televiziune ONT din Belarus, Igor Dodon a mai afirmat ca nu vrea ca Republica…