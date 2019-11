Asistenta macrofinanciara pentru Republica Moldova acordata de catre Uniunea Europeana reprezinta o operatiune de finantare in valoare de pana la 100 milioane euro, din care 60 milioane euro vor fi acordate sub forma de imprumut si 40 de milioane euro sub forma de grant, scrie Agerpres.

De asemenea, pe 7 noiembrie 2019 au fost primite doua transe din suportul bugetar in cadrul asistentei bugetare oferite Republicii Moldova, in valoare totala de 25 milioane de euro. Banii vor fi utilizati pentru realizarea unor reforme-cheie demarate de guvern in domeniul politiei, luptei impotriva coruptiei…