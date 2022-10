Stiri pe aceeasi tema

- Starea de urgența in Republica Moldova ar putea fi prelungita cu inca 60 de zile, in contextul razboiului din Ucraina. Despre aceasta a anunțat prim-ministra Natalia Gavrilița in ședința de miercuri a Guvernului. Noua perioada a starii de urgența in Republica Moldova ar urma sa intre in vigoare din…

- Concernul rus Gazprom fie ne va sista complet livrarile de gaze naturale de la 1 octombrie, fie va reduce volumele, prognozeaza expertul in domeniul energetic, Victor Parlicov. Expertul afirma ca trecerea la formula de iarna in formarea tarifului pentru gaze, care este una avantajoasa pentru Republica…

- Peste o suta de femei din Ucraina au nascut in Republica Moldova de la inceputul razboiului. Iar aproape 6 mii de copii se afla la evidența școlara in țara noastra. Datele au fost oferite astazi de autoritațile moldovenești la șase luni de razboi in statul vecin, informeaza Noi.md cu referire la newsmaker.md.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va avea, joi, la Praga, consultari cu omologul sau ceh, Jan Lipavsky, ei urmand sa discute despre implicatiile razboiului din Ucraina din perspectiva gestionarii crizei alimentare, a impactului crizei asupra altor state, precum Republica Moldova, a securitatii…

- Razboi in Ucraina, ziua 156. Jurnalista rusa anti-razboi, amendata pentru postari pe retelele de socializare. Turcia isi atribuie rol de arbitru in negocierile de pace intre Rusia si Ucraina.

- Deputații au aprobat proiectul privind prelungirea starii de urgenta in Republica Moldova cu inca 60 de zile, incepand cu 8 august, in contextul razboiului din Ucraina. Parlamentul a aprobat cererea Guvernului cu 52 de voturi."Intr-adevar persista riscurile.

- Guvernul a aprobat prelungirea starii de urgența pentru inca doua luni, in contextul razboiului din Ucraina. Ministra Afacerilor Interne, Ana Revenco, a propus includerea pe ordinea de zi a ședinței proiectul privind prelungirea starii de urgența pe intreg teritoriu țarii, transmite TV8 . Astfel, in…