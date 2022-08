Republica Moldova a importat un milion de pastile de iod, in timp ce luptele se desfașoara in jurul unei centrale nucleare din Ucraina vecina. Dar țara, cu o populație de 2,5 milioane de locuitori, insista ca localnicii nu trebuie sa intre in panica, noteaza Euronews. Bombardamentele s-au intensificat in apropiere de centrala nucleara ucraineana Zaporizhzhia – cea mai mare de acest tip din Europa – iar ONU a avertizat ca luptele ar putea „duce la dezastru”. Acum, Moldova, care se invecineaza cu Ucraina și se afla la 480 km de centrala, a importat pastile de iod donate de Romania. Pastilele pot…