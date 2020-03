Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Chisinau a votat marti declararea starii de urgenta pe teritoriul Republicii Moldova pe termen de 60 de zile, ca urmare a epidemiei de coronavirus, informeaza canalele media moldovene. Potrivit documentului aprobat la propunerea guvernului, masura intra in vigoare in data adoptarii…

- Instituirea starii de urgenta este determinata de raspandirea rapida in regiune a epidemiei declansate de noul coronavirus si evolutia situatiei epidemiologice in republica, dar si de definirea de catre OMS a gradului "foarte ridicat" al pericolului legat de aceasta pandemie.Anunțul a fost facut, inca…

- Premierul Ion Chicu a anuntat luni, 16 martie, ca autoritatile de la Chisinau i-au in calcul sa se adreseze astazi Parlamentului pentru a declara stare de urgenta in Republica Moldova, in contextul raspandirii virusului COVID-19.

- Orchestra Lautarii, cea care a dus faima Republicii Moldova dincolo de hotare, a implinit jumatate de secol de activitate. Artistii au sarbatorit la munca. In frunte cu maestrul Nicolae Botgros, ei au sustinut un concert la Palatul National din Chisinau.

- Ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, a discutat astazi cu ambasadorul american în România, Adrian Zuckerman, despre situația din Republica Moldova. Oficialii au cazut de acord sa continue o coordonare apropiata pe acest subiect. Ministerul Afacerilor Externe…

- ''In calitatea sa oficiala, Plahotniuc a fost implicat in acte de coruptie care au subminat statul de drept si au compromis grav independenta institutiilor democratice din Republica Moldova'', se arata in comunicatul diplomatiei americane.Interdictia se aplica lui Vlad Plahotniuc, sotiei…

- Evoluțiile politice din Republic Moldova sunt privite cu multa ingrijorare in Parlamentul European, a declarat europarlamentarul PMP, Traian Basescu, de la Strasbourg, intr-un interviu pentru trimisul special B1.ro. ”Pierderea guvernarii de catre Maia Sandu nu este o veste buna pentru…