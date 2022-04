Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova a completat si transmis vineri primul chestionar de aderare la Uniunea Europeana ambasadorului UE la Chisinau, Janis Mazeiks, in cadrul unei ceremonii la care a fost prezenta intreaga conducere a tarii, informeaza Moldpres, potrivit Agerpres.

- Transnistria a cerut independența, in urma depunerii cererii de aderare la Uniunea Europeana de catre Republica Moldova. In ziua in care Maia Sandu l-a primit, la Chișinau, la Klaus Iohannis, președintele Republicii Moldova a anunțat ca decizia de independența solicitata de regimul de la Tiraspol…