- ”Rusia respecta alegerea poporului Republicii Moldova si spera ca va stabili o relatie de lucru cu Maia Sandu, candidata care l-a invins pe presedintele in functie Igor Dodon in alegerile desfasurate duminica”, a indicat ieri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, scrie Reuters, citata…

- Generalul Gabriel Oprea, candidat independent pentru Camera Deputaților, saluta victoria Maiei Sandu in al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. ,, Republica Moldova trebuie sprijinita sa intre in Uniunea Europeana. In toate funcțiile deținute am susținut acest demers.…

- Republica Moldova a revenit la normalitate. Alegerea Maiei Sandu ca Presedinte la Chisinau este un pas spre revenirea Republicii Moldova la normalitate si in matca fireasca a drumului de apropiere de Uniunea Europeana, SUA, Romania si, indeobste Occident – inclusiv Ucraina lui Zelenski intra aici.

- Ursula von der Leyen a felicitat-o pe Maia Sandu pentru victoria sa in alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Președinta Comisiei Europene i-a transmis Maiei Sandu, pe Twitter, ca „Uniunea Europeana este pregatita sa susțina Moldova”.

- Rusia respecta alegerea poporului Republicii Moldova si spera ca va stabili o relatie de lucru cu Maia Sandu, candidata care l-a invins pe presedintele in functie Igor Dodon in alegerile desfasurate duminica, a indicat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit Reuters.…

- Premierul roman Ludovic Orban a felicitat-o pe Maia Sandu pentru victoria obtinuta la prezidentiale in fata lui Igor Dodon. Prim-ministrul a mentionat „suntem martorii unui eveniment cu adevarat istoric pentru Republica Moldova”.

- Candidata PAS, Maia Sandu a caștigat detașat alegerile prezidențiale din Republica Moldova, ea avand un avans de peste 15% dupa numararea a 100% de procese verbale, obținand 57,75%. Astfel, Maia Sandu devine prima femeie președinte din istoria Republicii Moldova.

- CHIȘINAU, 9 oct - Sputnik. Șeful statului a declarat in cadrul emisiunii "Igor Dodon raspunde" ca daca el va invinge in alegerile din 1 noiembrie 2020 atunci Republica Moldova va menține relații echilibrate atat cu vestul, car și cu estul; atat cu Rusia, cat și cu Uniunea Europeana. © Photo :…