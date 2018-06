Se va numi "Republica Macedonia de Nord": Atena si Skopje au ajuns in cele din urma marti la un acord in aceasta privinta, dupa o disputa de 27 de ani, fapt ce face posibila o deblocare a aderarii fostei republici iugoslave la Uniunea Europeana si NATO, scrie AFP. La finalul unui maraton diplomatic inceput anul trecut si care s-a incheiat luni si marti cu doua convorbiri telefonice, premierii Alexis Tsipras si Zoran Zaev au putut anunta acordul in centrul caruia se afla noul nume. Tsipras a salutat "un bun acord care acopera toate conditiile puse de Grecia". Skopje accepta sa-si modifice in consecinta…