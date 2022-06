Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului din Republica Dominicana, Orlando Jorge Mera, a fost impuscat mortal luni de un apropiat in biroul sau din interiorul ministerului, a anuntat purtatorul de cuvant al presedintiei, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Mediului din Republica Dominicana, Orlando Jorge Mera, a fost impuscat mortal luni de un apropiat in biroul sau din interiorul ministerului, a anuntat purtatorul de cuvant al presedintiei, citat de AFP.

- O femeie, care detinea o arma in mod legal, a impuscat mortal un barbat care tocmai deschisese focul asupra unei multimi de oameni cu o arma de asalt in orasul Charleston Virgina de Vest, informeaza BBC.

- Ofițerii au raspuns unui apel porivit caruia un barbat aflat la sfarșitul adolescenței se plimba cu o arma de foc in zona Port Union din Scarborough, in apropierea unei școli. Individul a fost impușcat mortal.

- Un barbat de 57 de ani din Galati a murit, marti, dupa ce s-a impuscat cu propria arma de vanatoare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Galati au fost sesizati, prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la faptul ca…

- Un barbat a fost impușcat mortal la intrarea intr-o colonie din Cisiordania ocupata, au anunțat medicii israelieni, in ceea ce armata israeliana a descris drept un atac al „teroriștilor”. Atacatorii au tras asupra unui paznic aflat in cabina de la intrarea in Ariel și au fugit de la locul faptei, a…

- Un individ care a patruns in gradinile resedintei ambasadorului Republicii Peru la Washington si a spart mai multe ferestre a fost impuscat mortal miercuri de politie, a anuntat aceasta, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un jurnalist american a fost impușcat mortal la Irpin, aflat la periferia Kievului, potrivit șefului poliției din capitala Ucrainei, care a publicat fotografii cu pașaportul, legitimația jurnalistului și cadavrul acestuia.”Un alt jurnalist este ranit. Acum incearca sa scoata victima din zona de razboi”,…