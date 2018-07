Stiri pe aceeasi tema

- Robu susține ca nu se poate implica in toate echipele sportive din oraș pentru atragerea de fonduri private, de acest lucru trebuind sa se preocupe directorul SCM, Radu Țoanca. „Nu știu ce se intampla la SCM. Pe mine nu m-a informat nimeni ca s-ar fi desființat vreo echipa. Nu știu…

- Doua persoane, descoperite în stare de inconstienta în localitatea Amesbury, situata la mica distanta de Salisbury, sunt în stare critica dupa ce au fost expuse la substanta Novichok, agent neurotoxic dezvoltat în secret de

- Trei vulcani din Guatemala, inclusiv Fuego (Vulcanul de Foc), care a intrat in faza de eruptie in urma cu doua saptamani, facand 110 victime si 197 de disparuti, au proiectat in atmosfera coloane de cenusa si de lava, vineri, mentinand in stare de alerta locuitorii si autoritatile din aceasta tara,…

- Stare de alerta maxima in India. Polițiștii au descoperit un plan care viza asasinarea prim-ministrului, un personaj politic foarte contestat in țara asiatica. In spatele complotului sangeros s-ar afla membrii partidului comunist din stat.

- Coalitia internationala condusa de Statele Unite a atacat joi pozitii apartinand regimului in estul Siriei, un atac soldat cu 12 morti, intr-i regiune in care cele doua tabere lupta separat impotriva jihadistilor, a anuntat un ONG, relateaza AFP.

- Echipele de salvatori ale ISU Delta Tulcea intervin pentru cautarea unui barbat disparut in apele Dunarii dupa ce ar fi cazut dintr-o ambarcațiune in apropierea de Mahmudia. Barca in care se afla impreuna cu alți doi localnici s-ar fi rasturnat.

- Guvernul australian a anuntat joi ca va cheltui 1,5 milioane de dolari australieni (1,14 milioane de dolari americani) pentru combaterea unei bacterii "mancatoare de carne" care se raspandeste in statul sudic Victoria, scrie digi24.ro.

- Trei turisti plecati intr-o expeditie in Muntii Fagaras au disparut in urma cu 7 zile. Echipele de interventie au fost masiv mobilizate, in urma constituirii unei celule de criza. Cei trei turisti...