Stiri pe aceeasi tema

- Uganda a inceput, joi, procesul de vot, in cadrul unor alegeri prezidențiale tensionate, sub o paza intarita și in timpul unei intreruperi a internetului. Cei doi candidați sunt actualul lider Yoweri Museveni, care se indreapta spre al șaselea mandat de președinte, și o fosta vedeta pop care are jumatate…

- Forțele armate azere au preluat astazi controlul asupra districtului Kalbajar din regiunea separatista Nagorno - Karabah. Acesta este al doilea din cele trei districte, cedate Azerbaijanului, conform acordului de pace din 9 noiembrie, incheiat la capatul a șase saptamani de lupte.

- Premierul etiopian Abiy Ahmed le-a acordat duminica seara un termen de 72 de ore fortelor rebele din regiunea Tigray pentru a se preda, in caz contrar urmand sa fie lansata o ofensiva asupra capitalei regionale Mekelle, transmit Reuters si AFP. ''Va cerem sa va predati pasnic in…

- Peste 2.300 de militari armeni au fost ucisi in confruntarile cu armata Azerbaidjanului pentru controlul asupra regiunii Nagorno-Karabah, anunta Ministerul Sanatatii de la Erevan, in timp ce presedintele...

- Echipele de salvare din Izmir continua și sambata cautarea supraviețuitorilor dupa puternicul seism ce a lovit Marea Egee, in timp ce bilanțul deceselor a urcat la 27, transmite Reuters.Autoritațile au spus ca 25 de oameni au murit in zona de coasta din vestul Turciei, iar doi adolescenți – o fata și…

- Proteste violente in Italia.Sute de oameni au ieșit in strada manifestand impotriva masurilor restrictive adoptate de autoritați pentru a limita riscul raspandirii infecției cu noul coronavirus.Forțele de ordine au ripostat cu gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea.O echipa a televiziunii SkyNews…

- Cel puțin 12 copii au fost uciși și alții au fost raniți intr-un atac aerian lansat asupra unei moschei din provincia Takhar din nordul Afganistanului. Forțele afgane aveau informații ca in moschee se aflau luptatori talibani care au omorat in cursul zilei 40 de membri au forțelor de securitate afgane.…

- Barbați înarmați au eliberat cel puțin 900 de prizonieri dintr-o închisoare din estul Republicii Democrate Congo în urma unui atac coordonat în primele ore ale zilei de marți, a anunțat primarul orașului în care se afla penitenciarul, acesta acuzând un grup militant…