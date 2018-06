Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul tenisman Boris Becker cere imunitate diplomatica in fata justitiei britanice.Amenintat de o procedura a falimentului personal in Marea Britanie, germanul a invocat rolul sau de ambasador al UE in Republica Centrafricana pentru a scapa de procedurile judiciare.

- Fosta glorie germana a tenisului Boris Becker incearca sa se prevaleze de imunitate diplomatica pentru a scapa de procedurile judiciare declansate impotriva sa pentru datorii in Regatul Unit, invocand misiunea ce i-a fost incredintata de Republica Centrafricana, in aprilie, de "atasat" pentru afaceri…

- Federica Mogherini, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe, a anulat vizita care era programata in Israel, in contextul in care premierul Benjamin Netanyahu a refuzat sa aiba o intrevedere cu ea, informeaza site-ul israelian Ynetnews.com.Un diplomat israelian a oferit justificari pentru…

- Boris Becker l-a "curtat" pe Ion Tiriac, incercand sa il convinga sa mute turneul de la Madrid la Berlin in cazul in care nu ajunge la un acord cu oficialii municipalitatii madrilene. Ion Tiriac a declarat ca nu a gasit intelegere pana acum la consiliul orasului Madrid pentru prelungirea contractului…

- O persoana a murit, iar altele patru au fost ranite in urma unui atac cu arma alba care a avut loc la Paris, in apropiere de Opera Garnier. Atacatorul a fost și el ucis de forțele de ordine. Un barbat inarmat cu un cuțit a ucis o persoana și a ranit altele patru intr-un atac care a avut loc intr-una…

- The Ministry of Foreign Affairs (MAE) expresses its confidence in continuing diplomatic efforts so as to achieve "real progress and the final, comprehensive and lasting settlement of the Iranian nuclear file," reads a MAE press release for AGERPRES. "As to the decision of the United States to…

- Moscova a anuntat sambata ca Marea Britanie va trebui sa-si reduca personalul diplomatic in Rusia cu peste 50 de persoane in cadrul cazului Skripal care a cauzat o grava criza cu tarile...

- Peste 100 de pasageri au fost nevoiți sa ramana in Stuttgart dupa ce, chiar inainte de decolare, s-a descoperit ca unul dintre piloți era beat, scrie Guardian. Compania aeriana TAP Air Portugal a cerut scuze ca a fost nevoita sa anuleze zborul ”din cauza incapacitații pilotului”.