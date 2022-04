Stiri pe aceeasi tema

- N. Dumitrescu Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova reamintește faptul ca angajații au dreptul la acordarea zilelor libere legale – Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paști – potrivit dispozitiilor art. 139 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 (r) – Codul Muncii. ”Ca regula, in zilele de sarbatoare legala…

- Cand aflati faptul ca veti primi o mostenire, este posibil sa aveti sentimente amestecate, de recunostinta si durere. Primirea unei mosteniri este adesea complicata, acesta poate veni intr-un moment in care va intristeaza pierderea unei persoane dragi. De asemenea, puteti avea si sentimente de confuzie,…

- Asociatii civile si de magistrati ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa nu promulge legea privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, considerand ca procesul legislativ este "opac si grabit fara motiv". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea care aproba ordonanta de urgenta 49/2021 privind reglementarea unor masuri pentru valorificarea dozelor de vaccin impotriva COVID-19, achizitionate de catre statul roman prin Ministerul Sanatatii, informeaza Administratia Prezidentiala. Astfel, statul…

- Prevenirea riscurilor și promovarea unor condiții mai sigure și mai sanatoase la locul de munca sunt esențiale nu numai pentru a imbunatați calitatea locurilor de munca și a condițiilor de lucru, ci și pentru promovarea competitivitații. In vederea stimularii crearii unui mediu de lucru sanatos si sigur…

- Jucatoarea din Constanta a castigat primul set, dar le a cedat apoi pe urmatoarele doua. Simona Halep a disputat astazi semifinala turneului de la Dubai, in care a intanit o pe Jelena Ostapenko. Partida s a incheiat cu victoria lui Ostapenko, in trei seturi, dupa ce Simona a castigat primul set.Scorul…

- Referitor la purtarea maștii in exterior și la locul de munca, este cert: nu mai e obligatorie. Doar ca trebuie ca decizia CCR sa apara in M. Of sa ii obligați pe toți sa țina cont de decizie. Referitor la purtarea maștii in spații publice inchise, este interpretarea mea ca nici asta nu mai este obligatorie,…

- In martie 2020, la inceputul pandemiei, seful IPJ Bistrița-Nasaud, comisarul sef Ovidiu Lupsa, afla, de la o femeie care a venit in audienta, ca un subaltern comite ilegalitati. N-a luat nicio masura ferma impotriva lui, spune Curtea de Apel Cluj , iar asta „a incurajat mentinerea conduitei infracționale”…