Stiri pe aceeasi tema

- Gazul rusesc se va intoarce in cele din urma in Europa, pe masura ce națiunile „iarta și uita”, a spus ministrul Qatar al Energiei Saad Sherida al-Kaabi la o conferința de specialitate, scrie CNBC.

- CS Minaur nu are decat un singur jucator care va juca la Mondiale. Este vorba despre Stevan Vujovic, care va juca la Mondialele din Suedia și Polonia care vor incepe maine, 11 ianuarie. Meciul de deschidere va fi cel dintre Franța și Polonia. Potrivit csminaur.ro, singurul jucator al echipei baimarene…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca a fost anuntat un nou pachet de asistenta din partea SUA, in valoare totala de aproape 3 miliarde de dolari. ”Pentru prima data, vom primi vehicule de lupta Bradley – asta este exact ce avem nevoie. Noi arme si proiectile, inclusiv unele de inalta…

- Germania a preluat de la 1 ianuarie comanda forței militare cu cel mai ridicat nivel de pregatire din NATO, mii de soldați fiind pregatiți sa intre in acțiune in doar cateva zile, arata un comunicat al Alianței Nord-Atlantice. Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) a NATO a fost creata in 2014…

- De la 1 ianuarie, Germania va prelua comanda forței de intervenție rapida a NATO – cu cel mai inalt nivel de pregatire din cadrul Alianței – punand in alerta mii de soldați, care vor fi gata sa fie dislocați in cateva zile. „Germania este un aliat important și le mulțumim ca au acceptat comanda VJTF…

- Ministrii de interne ai UE urmeaza sa se pronunte joi prin vot asupra extinderii Spatiului Schengen: in timp ce integrarea Croatiei pare probabila, raman obstacole pentru Bulgaria si Romania, pe fondul cresterii numarului de migranti care sosesc pe ruta balcanica, scrie AFP intr-un material in care…

- Spatiul Schengen, cea mai mare zona de circulatie fara control la granite din lume, ar urma sa se extinda in scurt timp prin includerea a cel putin un stat membru nou, daca nu chiar trei. Deocamdata, din el fac parte 22 de state membre ale Uniunii Europene si patru state nemembre ale blocului comunitar.…

- Pachetul include tancuri si drone. ”Pachetul USAI subliniaza angajamentul continuu al SUA de a sprijini Ucraina prin indeplinirea cerintelor lor cele mai urgente… construind in acelasi timp capacitatea fortelor armate ale Ucrainei de a-si apara suveranitatea pe termen lung”, a declarat vineri, secretarul…