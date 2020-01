Republica Cehă: Preşedintele camerei superioare a parlamentului a murit Jaroslav Kubera, presedintele camerei superioare a parlamentului ceh, a murit luni dimineata, la varsta de 72 de ani, a anuntat purtatoarea de cuvant a camerei, citata de Reuters.



Kubera a tinut un discurs la congresul partidului sau in timpul weekendului si nu se stia sa fi suferit de o boala grava.



Seful camerei superioare, Senatul, este al doilea cel mai inalt demnitar din tara membra a Uniunii Europene dupa presedinte.



Kubera, fost primar popular al orasului balnear din nordul tarii Teplice, era cunoscut in politica pentru modul sincer de abordare a problemelor.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

