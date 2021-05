Procuratura ceha a anuntat luni ca politia a cerut parchetului inculparea premierului Andrej Babis, in legatura cu un dosar de presupusa frauda cu subventii europene, relateaza AFP si dpa.



Politia banuieste ca in 2007 Babis a transferat temporar ferma si resort-ul "Cuibul de berze", din apropiere de Praga, in afara holdingului sau agro-alimentar Agrofert, pentru a beneficia de subventiile europene destinate micilor intreprinderi. Conform politiei, el ar fi deturnat astfel subventii de aproape 2 milioane de euro.



Omul politic si de afaceri in varsta de 66 de ani, de origine…