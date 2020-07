Stiri pe aceeasi tema

Politia din Haga arestat zeci de oameni duminica, dupa ce au refuzat sa paraseasca un protest impotriva masurilor de distantare sociala instituite de guvernul olandez pentru a opri raspandirea coronavirusului, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

Numarul deceselor cauzate de COVID-19 a crescut cu inca 31 de cazuri, bilantul total fiind de 8.247 de morti, arata datele citate.

- Proteste de amploare au avut loc, sambata, in Spania, convocate de extrema dreapta fața de restricțiile anticoronavirus. Mii de oameni in mașini și pe motociclete au sunat claxoanele și au fluturat drapele naționale in cadrul unor procesiuni in mai multe orașe, inclusiv la Madrid.

Ministrul german de externe Heiko Maas a avertizat publicul german sa pastreze distanta fata de "extremisti" la protestele impotriva restrictiilor legate de coronavirus, relateaza joi dpa. Fortele de securitate ale tarii au avertizat ca extremistii de dreapta incearca sa utilizeze demonstratiile…

Sinodul Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova a adresat o solicitare oficiala catre Guvern, Presedintie si Parlament in care cere sa nu permita obligativitatea vaccinarii a populatiei impotriva noului coronavirus . Mitropolia invoca o teoria a conspirației, precum ca Bill Gates vrea sa introduca…

Conducerea Partidului Social Democrat din Germania (SPD) a avertizat in legatura cu existenta unor elemente radicale in cadrul protestelor impotriva restrictiilor legate de coronavirus, care au scos cateva mii de germani pe strazi in weekend, informeaza dpa. "Pe de o parte, exista ingrijorare in randul…

Sute de persoane au protestat sambata in fata Parlamentului elvetian la Berna si in alte orase impotriva restrictiilor impuse de autoritati in cadrul luptei impotriva noului coronavirus, potrivit agentiei de presa Keystone-ATS, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Proteste mai numeroase au avut loc…