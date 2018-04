Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a inceput sa ceara Romaniei date din instanțe despre dosarele de inalta corupție in paralel cu introducerea unor „ținte in mișcare” in 2008-2009, potrivit Guvernului.

- Andrei-Marius Diamescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Diamescu a detinut in 2016 functia de director al…

- Cativa protestatari care au venit in fata Salii Palatului, unde este organizat sambata congresul extraordinar al PSD, si care au strigat impotriva PSD si a Guvernului au fost ridicati de jandarmi.

- Mii de cehi au manifestat luni seara la Praga si in circa zece alte orase pentru a protesta fata de numirea, vineri, la sefia comisiei parlamentare de control a politiei, a deputatului comunist Zdenek Ondracek, fost membru al fortelor de ordine pe timpul comunismului, transmite AFP. Aproximativ…

- Circa 100 de persoane au protestat vineri in fata sediului Guvernului in legatura cu anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, scrie Agerpres.Oamenii prezenti in Piata Victoriei au scandat Codruta, nu uita,…

- Peste patru mii de persoane marsuluiesc, sambata, pe strazile din municipiul Sibiu scandand lozinci impotriva Guvernului, impotriva legilor justitiei si aratandu-si sustinerea fata de protestatarii de la Bucuresti. ”Bucuresti nu uita, Sibiul e de parte ta” este una dintre scandarile favorite. De…

- Guvernul minoritar ceh, condus de premierul Andrej Babis, nu a reusit marti sa obtina votul de încredere din partea camerei inferioare a legislativului de la Praga, transmit AFP si Xinhua. ''Camera inferioara nu a acordat votul de încredere guvernului'', a declarat presedintele…

- Cel puțîn 20.000 de persoane au manifestat sâmbata, la Viena, împotriva coaliției dintre dreapta și extrema dreapta, care se afla la putere de aproape o luna în Austria și care este criticata pentru pozițiile privind imigrația