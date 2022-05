Stiri pe aceeasi tema

Rusia incearca sa isi legitimeze controlul asupra Hersonului si a zonelor invecinate din sudul Ucrainei de cand a capturat orasul la inceputul lunii martie, potrivit celui mai recent buletin al Ministerului britanic al Apararii in baza datelor serviciilor sale de informatii, potrivit EFE si Reuters.

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a invitat Ucraina sa cumpere armament de fabricatie germana si a justificat decizia de a nu livra noi tipuri de echipamente militare armatei ucrainene, argumentand ca toti aliatii apropiati ai Berlinului au pozitii similare.

Statele Unite vor trimite in Ucraina cat mai repede posibil o varianta a dronei Switchblade, care are un focos antiblindat, a declarat marți secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, șeful Pentagonului, relateaza REUTERS.

Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a aprobat un plan de extindere a șederii portavionului USS Harry S. Truman in Marea Mediterana pana in vara, in timp ce invazia rusa a Ucrainei continua, potrivit doi oficiali americani ai apararii citați de CNN.

Ministerul britanic al Apararii (MoD) a anuntat luni ca l-a convocat pe atasatul militar rus pentru a doua oara in legatura cu invadarea Ucrainei de catre Moscova si cu comportamentul fortelor armate ruse, relateaza Reuters.

Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat vineri ca SUA au „vazut o serie de pași greșiți" din partea Rusiei in invadarea Ucrainei.

Administratia Rusiei a transmis, joi, Bulgariei, inaintea vizitei secretarului american al Apararii, Lloyd Austin, sa evite furnizarea de armament Ucrainei, avertizand ca vor fi afectate in mod durabil relatiile bilaterale dintre Sofia si Moscova.

Spațiul aerian de deasupra Ucrainei „ramane disputat", a declarat luni reporterilor un inalt oficial american al apararii. „Inca vedem ca spațiul aerian este disputat, ca rușii nu au atins superioritatea aeriana asupra intregii Ucraine", a spus oficialul, citat de CNN.