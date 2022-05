Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii statelor UE nu au ajuns miercuri la un acord cu privire la un embargo asupra petrolului si produselor petroliere importate din Rusia. O noua intalnire urmeaza sa se desfasoare joi, potrivit unor surse citate de Reuters, potrivit Agerpres. Bulgaria, Ungaria, Republica Ceha si Slovacia…

- Rusia a decis sa paraseasca Organizația Mondiala a Turismului chiar in momentul in care statele membre se pregateau sa voteze suspendarea ei din cauza invaziei in Ucraina, scrie Digi24.ro . Declarația a fost facuta de șeful Organizației Mondiale a Turismului (UNWTO), agenție a Națiunilor Unite, potrivit…

- Mii de sarbi fluturand steaguri rusesti si sarbe si purtand poze cu presedintele Vladimir Putin au manifestat, vineri, prin Belgrad mergand pana la ambasada Rusiei, pentru a protesta fata de eforturile guvernului Serbiei de a se distanta de Moscova dupa invadarea Ucrainei, scrie Reuters, potrivit news.ro.…

- Kremlinul a transmis vineri ca ‘operatiunea speciala’ a Rusiei in Ucraina s-ar putea incheia in ‘viitorul previzibil’, dat fiind ca obiectivele sale sunt in curs de a fi atinse si ca munca este dusa la indeplinire atat de catre armata, cat si de catre negociatorii de pace rusi, relateaza Reuters. Purtatorul…

- Adunarea Generala a Națiunilor Unite a votat joi pentru suspendarea Rusiei din Consiliul pentru Drepturile Omului pentru invazia sa in Ucraina, anunța The Guardian. 93 de țari au votat in favoarea moțiunii, in timp ce 24 de țari au votat impotriva și 58 de țari s-au abținut. S-a atins astfel pragul…

