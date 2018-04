Republica Cehă: Eşecul discuţiilor asupra unei coaliţii Discutiile asupra unui nou guvern ceh au esuat vineri dupa refuzul social-democratilor CSSD de a intra intr-o coalitie cu miscarea ANO a miliardarului populist Andrej Babis, urmarit penal pentru o presupusa frauda, informeaza AFP. "Presedintia CSSD a decis in unanimitate sa puna capat negocierilor privind o posibila coalitie cu miscarea ANO", a declarat presei vicepresedintele partidului, Jiri Zimola. El a reiterat refuzul Partidului Social-Democrat Ceh de a participa la un guvern in care ar figura Babis, prim-ministrul demisionar, inculpat pentru o presupusa frauda in legatura cu subventii europene… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

