- Guvernul ceh a cerut o despagubire in valoare de 39 de milioane de euro Rusiei, pe care o acuza ca se afla in spatele celor doua explozii produse in 2014 la depozite de munitii ale armatei cehe si care s-au soldat cu decesul a doua persoane, relateaza agentia EFE.

- O decizie a Rusiei de a plasa Republica Ceha pe o lista ''cu tari neprietenoase'' alaturi de SUA si de a limita numarul de angajati locali la misiunea lor diplomatica din Moscova este un pas catre escaladarea in continuare a relatiilor, a declarat vineri Ministerul de Externe ceh, relateaza Reuters,…

- Republica Ceha, prin acțiunile sale ”de joasa calitate” impotriva Rusiei, a dat o lovitura colosala pozițiilor sale pe arena internaționala, a declarat reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, comentand suspiciunile Cehiei privind implicarea serviciilor…

- Cei doi ruși suspectați ca l-au otravit pe fostul spion Serghei Skripal in Marea Britanie in 2018 sunt acum conectați și cu o explozie la un depozit de arme din Cehia, din 2014, scrie BBC, care leaga aceste evenimente de acțiunile unei unitați a serviciului secret rus GRU – unitatea 29155. Amanuntele…

- ''Exista o banuiala bine intemeiata cu privire la implicarea unor ofiteri ai serviciului de informatii rus GRU, unitatea 29155, in explozia depozitului de munitii din zona Vrbetice'', (circa 300 de kilometri sud-est de Praga), a declarat premierul Babis intr-o scurta interventie televizata.Pe 16 octombrie…