Republica Cehă a demarat ample operaţiuni de curăţare-degajare după tornada devastatoare Operatiuni de curatare-degajare au fost demarate in Republica Ceha dupa ce o tornada devastatoare a facut ravagii in sud-estul tarii, informeaza sambata dpa.



Soldati si pompieri indepartau sambata masinile care au fost luate pe sus de tornada, iar ingineri verificau structurile cladirilor pentru a stabili care vor trebui demolate, din cauza pericolului de a se prabusi. Foto: (c) MARTIN DIVISEK/EPA



Nicio persoana nu a fost prinsa printre daramaturi.



Cinci oameni au murit si in jur de 200 au fost raniti in tornada de joi. Printre persoanele decedate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Operatiuni de curatare-degajare au fost demarate în Republica Ceha dupa tornada devastatoare care a facut ravagii în sud-estul tarii, informeaza sâmbata dpa citata de Agerpres. Soldati si pompieri îndepartau sâmbata masinile care au fost luate pe sus de tornada, iar ingineri…

- Operatiuni de curatare-degajare au fost demarate in Republica Ceha dupa ce o tornada devastatoare a facut ravagii in sud-estul tarii, informeaza sambata dpa. Soldati si pompieri indepartau sambata masinile care au fost luate pe sus de tornada, iar ingineri verificau structurile cladirilor pentru…

- Mai multe persoane au murit, iar alte peste 150 au fost ranite in urma unei tornade devastatoare in Cehia. De asemenea, sute de case și mașini au fost distruse. Austria a sarit in ajutorul Cehiei cu zeci de ambulanțe și doua elicoptere de intervenție. Aproximativ 150 de persoane au fost ranite in urma…

- Ciclonul care a adus vremea extrema si a creat conditiile formarii tornadelor puternice din Cehia se deplaseaza catre est in orele urmatoare. Prin urmare, va conduce la aparitia furtunilor si in tara noastra.

- O tornada insotita de grindina rar intalnita in Europa a lovit joi seara de-a lungul granitei de sud a Republicii Cehe, maturand cladiri si case ale unor localitati si sate din regiunea Moraviei de Sud. Cel putin patru oameni au murit si sunt sute de raniti, fiind trimise in ajutor echipe de salvare,…

- Dezastru in sud-estul Cehiei. O uriașa tornada a devastat mai multe sate. 3 oameni au murit și peste 150 au avut nevoie de ingrijiri medicale. In ajutorul cehilor au fost trimise echipe de intervenție din Austria și Slovacia.

- Tornada insoțita de grindina de marimea unei mingi de tenis, care s-a produs joi in Cehia, a avut efecte devastatoare: trei oameni au murit, alți zeci sunt raniți, iar casele din mai multe orașe din sud-estul țarii sunt distruse. Echipe de salvare din Austria si Slovacia participa la randul lor la operatiuni,…

- O persoana a murit și alte doua au fost grav ranite, in urma unei tornade devastatoare, produsa in apropierea orașului canadian Montreal. Virtejul uriaș a distrus zeci de locuințe și mașini, și a lasat in urma un dezastru greu de imaginat. Evenimentul a fost surprins de cițiva localnici, care au postat…