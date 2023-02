Stiri pe aceeasi tema

- Belarusul, o fosta republica sovietica, isi va inaspri legislatia penala pentru a permite aplicarea pedepsei capitale pentru functionarii publici si personalul militar in caz de „inalta tradare”.

- Un barbat in varsta de 35 de ani a fost condamnat la 13 ani de inchisoare, dupa ce și-a omorat concubina de 38 de ani in bataie. Individul manifesta periodic violența verbala și fizica, dar femeia nu s-a plans niciodata poliției, transmite Procuratura Generala (PG). Tragedia a avut loc in noaptea de…

- Madalina Crețan a vorbit cu ochii in lacrimi despre ultimele momente din viața lui NOSFE, in cadrul unui interviu. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite a facut confesiuni dureroase despre moartea partenerului sau.

- USR critica proiectul adoptat de Camera Deputatilor potrivit caruia conducatorii autoritatilor publice sau functionarii care nu si-au facut treaba nu vor mai plati amenzi pentru intarzierea punerii in aplicare a deciziilor instantelor, aceste penalitati urmand sa fie suportate

