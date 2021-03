Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Belarus au anunțat ca au cerut Lituaniei sa o extradeze pe lidera in exil a opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, fugita din țara dupa alegerile prezidențiale și dupa campania de represiune dura inceputa de regimul Lukashenko la adresa opozanților sai.

- Valorile termice vor fi, in general, apropiate de cele normale pentru luna martie, ușor mai ridicate in partea a doua a lunii, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie. Precipitațiile iși vor face simțita prezența in special dupa 15 martie. Saptamana 1-8 martie Valorile termice vor fi in general…

- Parchetul general i-a trimis in judecata pentru delapidare pe Costin Raducu Alexandrescu, fostul administrator al companiei Energy Holding, și pe Lavinia Țicu, fosta directoare economica a firmei, cea care i-ar fi dat geanta cu 3,8 milioane de dolari cash lui Radu Budeanu pentru Elena Udrea – au declarat…

- Politistii au retinut sapte persoane care ar fi sustras din depozitul unei societati comerciale din Corbeanca mai multe ceasuri tip smartwatch si casti wireless, prejudiciul reclamat fiind de aproximativ 877.720 de euro, informeaza agerpres . „La data de 18 ianuarie, politistii Serviciului de Investigatii…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a transmis miercuri procurorului general Gabriela Scutea cererea de urmarire penala incuviintata de presedintele Klaus Iohannis privind inceperea urmaririi penale a lui Calin Popescu-Tariceanu. "Ministrul Justitiei i-a transmis procurorului general al…

- Saptamana 11.01.2021 – 18.01.2021Cu excepția extremitații de sud și de sud-est a țarii, unde temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru acest interval.Regimul pluviometric va fi excedentar in toate regiunile,…

- Meteorologii anunța ca prognoza meteo pentru luna ianuarie 2021 indica temperaturi mai ridicate decat in mod obișnuit și precipitații normale. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au publicat in prima zi de Craciun buletinul cu estimarea valorilor termice și a precipitațiilor pentru…

- Politistii din cadrul Serviciului Investigații Criminale, impreuna cu cei din cadrul Poliției orașului Balș au depistat o femeie urmarita international pentru comiterea infracțiunii de “furt”, pe teritoriul Germaniei. Politistii din cadrul Serviciului Investigații Criminale, cu sprijinul celor din…