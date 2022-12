Stiri pe aceeasi tema

- Rapid - Petrolul | Dan Șucu, acționarul giuleștenilor, a trait la intensitate maxima deschiderea scorului de pe Arena Naționala. Nu mai puțin de 3 penalty-uri a dictat Sebastian Colțescu in prima parte a derby-ului de la jumatate saptamanii din Superliga, doua pentru Rapid, unul pentru Petrolul. Unul…

- Scene incredibile in Chindia - Farul: „centralul” Sebastian Colțescu a fost chemat la marginea terenului sa revada o faza suspecta de penalty, dar monitorul pentru video-arbitraj nu a funcționat, astfel ca arbitrul a apelat la o camera a operatorilor video. Minutul 82 al meciului de la Ploiești. ...

- Fostul arbitru Adrian Porumboiu apara deciziile luate de brigada condusa de Catalin Popa in Rapid - CFR Cluj 2-1. Formația din Gruia a criticat vehement arbitrajul, in special cel de-al doilea penalty dictat giuleștenilor, dupa un duel intre Andrei Burca și Marko Dugandzic. Deși Ion Craciunescu susține…

- Atacantul croat Marko Dugandzic (28 de ani) a vorbit la finalul meciului Rapid - CFR Cluj 2-1 despre penalty-ul pe care l-a obținut și pe care l-a transformat in minutul 72. Rapid s-a impus in fața lui CFR Cluj din doua penalty-uri acordate greșit de centralul Catalin Popa. Dupa meci, Duganzdic, venit…

- Mihai Stoica a ironizat penalty-ul dictat de Catalin Popa in minutul 68 al meciului dintre Rapid și CFR Cluj, la scorul de 1-1. Marko Dugandzic a transformat fara emoții. Rapid a deschis scorul in minutul 36 al derby-ului din Giulești, printr-un penalty transformat de Cristian Sapunaru. In acest caz,…

- Cristian Sapunaru a deschis scorul in minutul 36 al meciului dintre Rapid și CFR Cluj, dintr-o lovitura de la 11 metri. Penalty-ul a fost dictat dupa intervenția Ovidiu Hațegan, arbitrul VAR. Ovidiu Hațegan continua seria intervențiilor inspirate in Liga 1. Daca ieri, la disputa dintre Voluntari și…

- Universitatea Craiova s-a impus la limita, scor 1-0 cu Sepsi, la Sfantu Gheorghe, dar antrenorul Mirel Radoi nu a fost prea incantat de jocul alb-albaștrilor. Acesta a surprins și a afirmat ca succesul nu este unul meritat. „O prima repriza buna, am avut inițiativa. Repriza a doua au ieșit mult mai…

- Petrolul a cerut o lovitura de pedeapsa in minutul 32 al meciului cu FCSB, la scorul de 0-0, pentru o minge care l-a atins evident pe Joyskim Dawa (26 de ani) in mana. Horațiu Feșnic a lasat jocul foarte liber in prima repriza a meciului dintre Petrolul și FCSB. Și-a atras antipatii din ambele tabere,…