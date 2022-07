Stiri pe aceeasi tema

- Cultura borsului ucrainean a intrat pe lista UNESCO a patrimoniului mondial imaterial in pericol, a decis vineri organizatia ONU, in conditiile in care razboiul din Ucraina ameninta „viabilitatea” traditiei din jurul acestei ciorbe din sfecla rosie.

- Razboiul din Ucraina ”se poate incheia prin negocieri directe” intre presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si presedintele rus Vladimir Putin, a declarat, joi, Mihailo Podoliak, consilierul prezidential ucrainean, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Papa Francisc a asigurat miercuri ca razboiul din Ucraina, asemeni altor conflicte, "reprezinta un ultragiu adus lui Dumnezeu, o tradare blasfemiatoare fata de Domnul" nostru, in cadrul Audientei generale desfasurate in Sala Paul al VI-lea, relateaza EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Limbile ucraineana si rusa au o istorie comuna pana in secolul al XIV-lea, apoi, fiecare a evoluat in felul ei, spune conferentiarul universitar, doctor Marina Vraciu, de la Catedra de Slavistica de la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iasi, traducator autorizat si cu studii de specialitate in lingvistica,…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, l-a chemat la explicații pe ambasadorul ucrainean la Budapesta, miercuri, pentru ceea ce diplomația ungara a numit „afirmații ofensatoare” legate de poziția țarii fața de razboiul din Ucraina, relateaza Reuters.

- In timp ce unii comentatori occidentali sugereaza ca Ucraina caștiga confruntarea informaționala cu Rusia, exista o tema asupra careia pozitiile ucrainenilor si ale Occidentului incep sa fie divergente, atrage atentia Jakub Kalensky, specialist in dezinformarea rusa al Hybrid