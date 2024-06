Reprezentativa ISU Prahova – calificată la faza națională a Competiției Naționale de Descarcerare și de Acordare a Primului Ajutor Calificat! F. T. „Suntem bucuroși sa anunțam ca echipa care a reprezentat ISU Prahova la faza zonala a Competiției Naționale de Descarcerare și de Acordare a Primului Ajutor Calificat a obținut locul I la proba de acordare a primului ajutor calificat și locul II la proba de descarcerare. Drept urmare, colegii noștri s-au calificat la faza naționala a competiției, la proba de acordare a primului ajutor calificat! Va felicitam, stimați colegi! Ați demonstrat ca sunteți o echipa unita și ca iubiți cu adevarat misiunea pe care o aveți, aceea de a fi SALVATORI!”. Aceasta informare, preluata integral, a fost facuta… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

