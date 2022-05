Stiri pe aceeasi tema

- Torino, venim! Si vrem cel putin un loc in finala. Delegația Romaniei la Eurovision a plecat astazi in Italia, șara gazda a concursului de anul acesta. Reprezentantul țarii noastre, WRS, este hotarat sa caștige inimile fanilor Eurovision și voturile juriilor de specialitate.

- Formația Zdob și Zdub și frații Advahov, care reprezinta Moldova la Eurovision, in acest an, au plecat astazi la Torino, acolo unde se va desfașura cea de-a 66-a ediție a festivalului. Artiștii au cantat in avionul cu care au zburat spre Italia, iar cei prezenți in aeronava i-au filmat și i-au aplaudat,…

- Reprezentantul Romaniei la Eurovision, wrs, va lansa sambata, in cadrul Telejurnalului de la TVR, videoclipul melodiei „Llamame”, potrivit news.ro.Cu peste 2,5 milioane de accesari pe conturile oficiale si fredonata de mii de fani la concertele dedicate promovarii fenomenului Eurovision, „Llamame”,…

- Pe 5 martie se va alege piesa care va reprezenta Romania la Torino, Italia. Click! a stat de vorba cu Claudia Pavel, alias Cream, care canta piesa „Romania mea”, impreuna cu Minodora și Diana Bucșa, și ne-a povestit cateva secrete despre producția acestei piese. Claudia Pavel ne-a povestit despre experiența…

- Un nou scandal la Eurovision! Diana Bocșa a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars dupa ce piesa cu care a aparut in semifinala a starnit un val de reacții. Iata ce a marturisit cantareața!

- Festivalul de la Sanremo, legendarul concurs italian de muzica usoara, incepe marti seara cu 25 de artisti care aspira sa castige trofeul competitiei si sa reprezinte Italia la concursul Eurovision ce se va desfasura in aceasta tara in luna mai, la Torino, dupa ce editia din 2021 a fost castigata…

